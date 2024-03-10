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18:34, 10 марта 2024Культура

Российский фильм «Вызов» показали в Китае

Юлия Пересильд сообщила о первом показе фильма «Вызов» в Китае

Кадр: фильм «Вызов»

Актриса Юлия Пересильд сообщила о первом показе фильма «Вызов» с ее участием в кинотеатрах Китая. Новостью она поделилась в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Зрители счастливы. Впереди еще много всего интересного! Буду делиться!» — написала актриса, которая приехала в Пекин, чтобы присутствовать на премьере.

Ранее премьера частично снятого в космосе фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко состоялась и в посольстве России в США. Премьера прошла в киноклубе российской дипмиссии, на мероприятии присутствовал посол России в США Анатолий Антонов.

Съемочная группа картины прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет актриса Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

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      Зарина Дзагоева
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