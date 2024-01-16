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12:26, 16 января 2024Культура

В США показали российский фильм «Вызов»

В посольстве России в США состоялась премьера фильма «Вызов»

Кадр: фильм «Вызов»

В посольстве России в США состоялась премьера частично снятого в космосе фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Об этом пишет ТАСС.

Премьера прошла в киноклубе российской дипмиссии, на мероприятии присутствовал посол России в США Анатолий Антонов. Отмечается, что показ был организован при поддержке Первого канала и его генерального директора Константина Эрнста.

В мае 2023 года Шипенко высказался о съемках второй части проекта. Режиссер признался, что всерьез не думал о продолжении фильма, однако заявил, что теоретически его съемки возможны.

Съемочная группа картины прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет актриса Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

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