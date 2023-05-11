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12:36, 11 мая 2023Культура

Режиссер «Вызова» высказался о съемках второй части проекта

Режиссер фильма «Вызов» Шипенко допустил съемки второй части проекта

Кадр: фильм «Вызов»

Режиссер частично снятого в космосе фильма «Вызов» Клим Шипенко высказался о съемках второй части проекта. Об этом он порассуждал в интервью изданию «Комсомольская правда».

В ходе разговора журналист поинтересовался у кинематографиста, можно ли представить создание сиквела картины. Он напомнил режиссеру о шутке Константина Эрнста о том, что «Вызов-2» будет снят на Луне.

Шипенко признался, что всерьез не думал о второй части фильма, однако заявил, что теоретически ее съемки возможны. «Почему же нельзя его себе представить? Я серьезно на этот счет еще не фантазировал. Но "Вызов-2" представить себе очень даже можно», — допустил режиссер.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма «Вызов» превысили один миллиард рублей.

Съемочная группа картины прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

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Анастасия Астахова
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