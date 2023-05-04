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14:02, 4 мая 2023Культура

Кассовые сборы фильма «Вызов» превысили миллиард рублей

Кассовые сборы частично снятого в космосе фильма «Вызов» превысили миллиард рублей

Кадр: фильм «Вызов»

Кассовые сборы частично снятого в космосе фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко превысили один миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

По состоянию на 4 мая общие сборы проекта составляют 1,008 миллиарда рублей. Такого результата картина достигла за 13 дней после премьеры, которая состоялась 20 апреля. В первый уикенд «Вызов» собрал 426 миллионов, а во второй — 299.

Таким образом, проект стал 20-м российским фильмом, собравшим в прокате более одного миллиарда рублей. В список картин с такими же показателями также вошли ленты «Холоп» Клима Шепенко (общие сборы — более трех миллиардов рублей) и «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, сборы которого превысили шесть миллиардов.

Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» показал лучший старт в прокате с конца 2021 года.

Съемочная группа картины прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

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Анастасия Астахова
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