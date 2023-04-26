Фильм «Вызов» показал лучший старт в прокате с конца 2021 года

«Вызов» собрал 465 млн рублей за неделю, показав лучший старт в прокате с конца 2021-го

Частично снятый в космосе фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко показал лучший результат в прокате с декабря 2021 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным портала, за первую неделю после премьеры проект заработал 426 миллионов рублей, обойдя по кассовым сборам картины «Викинг» (2016), собравший 244 миллиона, и «Холоп» (2019), собравший 313 миллионов. Фильмом, заработавшим больше, чем «Вызов», стала лента «Экипаж» 2016 года, которая собрала 465 миллионов.

Сообщается, что по результатам сборов картина Шипенко стала десятым стартом в истории среди российских лент и третьим среди российских проектов компании «Централ Партнершип».

«Я считаю, страна приняла "Вызов". Судя по отзывам, зрители с теплом восприняли картину, им все понравилось и они остались довольны. Главным ожиданием по старту была реакция публики, поэтому наши предположения оправдались», — поведал продюсер фильма Алексей Троцюк.

Ранее заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, исполнившая в проекте главную роль, призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес, а также прокомментировала предложение дать ей звание Героя России.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Премьера картины режиссера Клима Шипенко состоялась в четверг, 20 апреля.