Пересильд призвала космонавтов прекратить ее травлю

Пересильд ответила на травлю космонавтов и заявила, что не просила звание Героя России

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес, а также прокомментировала предложение дать ей звание Героя России. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Герой России Федор Юрчихин резко высказался об идее директора гильдии актеров Валерия Гущина дать артистке почетное звание.

«Они (руководители "Роскосмоса" — прим. "Ленты.ру") считают адекватным присуждение артистам высочайшей награды страны за их труд? Это нормально, на фоне того, что профессиональные космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят? Я хотел бы спросить профессиональное сообщество космонавтов: для них это нормально?!» — цитирует слова космонавта издание StarHit.

Пересильд в публикации, посвященной выходу фильма «Вызов», частично снятого в космосе, обратилась к Юрчихину и его коллегам с просьбой прекратить критику в свой адрес, а также заявила, что не выражала просьбу в присвоении звания Героя России.

«Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось», — написала актриса, подчеркнув, что продолжит восхищаться подвигами космонавтов, несмотря «на несметное количество гадостей», которые были ей адресованы.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Премьера картины режиссера Клима Шепенко состоялась в четверг, 20 апреля.

Ранее Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма.

