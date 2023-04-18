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04:53, 18 апреля 2023Культура

Пересильд предложили дать звание Героя России

В гильдии актеров предложили дать Пересильд звание Героя России за полет в космос
Юлия Пересильд

Юлия Пересильд. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор гильдии актеров Валерия Гущина в беседе с РИА Новости заявила, что предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в фильме «Вызов», снятом в космосе.

«В целом, считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», — отметила Гущина.

По ее словам, «бумага еще не оформлена», однако это должно произойти в ближайшие две недели. Также Гущина подчеркнула, что решение пора было принять давно.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.

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Юлия Мискевич
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