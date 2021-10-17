Киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане

Киноэкпипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18», это следует из трансляции «Роскосмоса».

В запланированное время, в 7.35, экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. Олега Новицкого, Клима Шипенко и Юлию Пересильд доставят специальным бортом на аэродром Чкаловский в Подмосковье, а затем в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов Звездного городка. 19 октября экипаж даст первую пресс-конференцию.

Как уточнил космонавт Новицкий, все участники полета чувствуют себя хорошо. «На борту порядок… Себя чувствуем довольно неплохо», — отметил он в эфире.

В субботу, 16 октября, в 00:54 по московскому времени Пересильд, Новицкий и Шипенко закрыли люки между модулем «Наука» и кораблем «Союз МС-18». Перед этим они попрощались с космонавтами и астронавтами, остающимися на МКС. Космический корабль отстыковался от МКС в воскресенье, 17 октября, в 04:14 и начал путь к Земле. Затем (с 06:41) последовало торможение для спуска с орбиты.

Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории картины, созданной в космосе. По сюжету девушка-врач летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.