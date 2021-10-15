Космонавт рассказал о возвращении Пересильд на Землю после инцидента на МКС

Инцидент с потерей Международной космической станцией (МКС) ориентации в пространстве не помешает возвращению на Землю актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). Об этом летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Это расчетная нештатная ситуация, иногда такое случается. Если отталкиваться от имеющейся на данный момент информации, это не должно нести каких-то сложностей для программы полета станции и спуска экипажа на "Союзе". То есть эта ситуация не должна изменить программу полета», — отметил Борисенко.

Информацию о том, что МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз» подтвердили в пятницу, 15 октября, в ракетно-космической корпорации «Энергия» («Роскосмос»). Позже стало известно, что МКС ее успешно восстановила.

Шипенко и Пересильд прибыли на МКС 5 октября. На космической станции режиссер и актриса занимаются съемками фильма «Вызов» — первой в истории кинематографа игровой ленты, созданной в космосе. Обратный полет «киноэкипажа» запланирован на 17 октября.