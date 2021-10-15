Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли

Пересильд и Шипенко отсняли большую часть материалов «Вызова» на МКС

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отсняли большую часть материалов грядущего фильма с рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции (МКС). О подробностях их работы на орбите Земли сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что Пересильд и Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким «провели осмотр полетных скафандров "Сокол КВ-2", проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов».

Возвращение съемочной группы на Землю запланировано на 17 октября.

Накануне сообщалось, что у Пересильд заподозрили боли в груди и дискомфорт в области лопаток.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября для съемок игрового фильма. По прилете Пересильд и Шипенко рассказали о своих первых впечатлениях.

Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.