Прибывшие на МКС Пересильд и Шипенко рассказали о первых впечатлениях

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, недавно прибывшие на Международную космическую станцию (МКС), рассказали о своих первых впечатлениях. Трансляция с записью их полета была опубликована на YouTube-канале «Роскосмоса».

«Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю», — рассказала артистка.

Шипенко согласился с ней и признался, что находится в шоке. «Осознание того, где мы находимся, я думаю, придет со временем», — отметил режиссер.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко перешли с корабля «Союз МС-19» на Международную космическую станцию. Они пробудут в космосе 12 дней и снимут там фильм «Вызов».