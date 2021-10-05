Пересильд и Шипенко перешли c «Cоюза» на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прилетели на МКС

Российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перешли с корабля «Союз МС-19» на Международную космическую станцию (МКС). Об этом свидетельствует трансляция на YouTube-канале «Роскосмоса».

Ожидается, что Пересильд и Шипенко пробудут на МКС 12 дней. Им предстоит снять фильм «Вызов».

Корабль состыковался с МКС в 15 часов 12 минут по московскому времени. В процессе стыковки два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали, из-за чего Центр управления полетами приказал космонавту Антону Шкаплерову, который руководит экипажем, перейти на ручное управление.

В состав основного экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры — Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина.