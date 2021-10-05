«Союз» с «киноэкипажем» стартовал с Байконура

Космический корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером фильма «Вызов» Климом Шипенко стартовал с космодрома Байконур. Прямая трансляция пуска ведется на YouTube-канале «Роскосмоса».

По данным «Роскосмоса», пуск ракеты с «киноэкипажем» произошел в 11:55 по московскому времени. Предполагается, что через девять с половиной минут «Союз МС-19» достигнет околоземной орбиты и возьмет курс на Международную космическую станцию (МКС). Стыковка со станцией произойдет примерно через 3 часа 17 минут с момента взлета. Открытие люков и переход экипажа на борт станции запланировано на 17:05.

Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток. Группа вернется на Землю на аппарате «Союз МС-18».

В состав основного экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, их дублеры — Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина.

В мае сообщалось, что кинематографист Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетят на МКС.