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Батюшка освятил корабль перед полетом на МКС первого в мире «киноэкипажа»

Отец Сергий освятил корабль «Союз МС-19» перед полетом на МКС Пересильд и Шипенко
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Фото: @juliaperesild

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-19», на котором на МКС 5 октября отравится «киноэкипаж»(актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко), освятили перед стартом. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемонию освящения провел настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков).

Ранее в РАН раскрыли рацион Пересильд и Шипенко на МКС. Так, по словам заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреева, знаменитости будут питаться тем же, что едят и другие члены экипажа. К примеру, в первый день своего пребывания на МКС на завтрак актриса и режиссер получат рубленую свинину с яйцом, творог, печенье «Русское», а также витамины.

В ближайшее время на станции впервые пройдут съемки художественного фильма. Для этого туда вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым полетят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Старт съемок фильма «Вызов» назначен на 5 октября. Группа проведет в космосе 12 дней, а затем вернется на Землю. Уже сейчас на станции готовятся принять экипаж.

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