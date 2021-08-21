Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Пересильд

Орбиту Международной космической станции (МКС) утром в субботу, 21 августа, откорректируют и поднимут для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Изменить данные перед полетом съемочной группы помогут двигатели служебного «модуля Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 50 секунд. «После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра», — отметили эксперты.

Откорректировать орбиту должны были еще 19 августа, но операция была перенесена из-за неготовности американской части станции. Для экономного расхода топлива было принято решение об использовании двигателей модуля, а не грузового корабля «Прогресс». Из-за этого космонавты и астронавты выполнили ряд дополнительных задач.

На данный момент на борту международной космической станции находятся семь членов экипажа. Это двое россиян, японец, трое американцев, а также один астронавт Европейского космического агентства. В ближайшее время на станции пройдут съемки первого художественного фильма «Вызов». Для этого в космос вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым полетят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Старт назначен на 5 октября на корабле «Союз МС-19». Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю.

Ранее артистка показала фотографии подготовки к полету в космос. На них можно увидеть будущих участников проекта. Все они одеты в скафандры.