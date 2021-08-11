Раскрыта дата полета в космос Пересильд и Шипенко

Запуск корабля «Союз МС-19», на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, планируется 5 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

Отмечается, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечается в 11:55 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Пересильд и Шипенко отправятся в космос вместо российского космонавта Андрея Бабкина, готовившегося к полету всю жизнь. Инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов сообщил, что Пересильд и Шипенко будут задействованы в фильме «Вызов», который «Роскосмос» снимает совместно с Первым каналом. Космонавты недовольны этим проектом, так как для работы над ним была использована готовящаяся к запуску федеральная космическая программа.