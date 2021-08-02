Пересильд и Шипенко полетят в космос вместо готовившегося всю жизнь космонавта

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос вместо российского космонавта Андрея Бабкина, готовившегося к полету всю жизнь. Об этом в программе «Редакция» рассказал инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов.

По его словам, Пересильд и Шипенко будут задействованы в фильме «Вызов», который «Роскосмос» снимает совместно с Первым каналом. Космонавты недовольны этим проектом, так как для работы над ним была использована готовящаяся к запуску федеральная космическая программа.

«Вместо того чтобы найти деньги, сделать дополнительный корабль, взяли корабль по федеральной космической программе, оплаченной правительством, на котором должны были лететь профессиональные космонавты. Был план полетов, и весь этот план был перекроен», — сказал Хохлов.

Он признался, что ему очень жаль Бабкина, которому больше 50 лет. В его поддержку никто не выступил, хотя космонавт очень долго ждал своего полета.

В мае стало известно, что Клим Шипенко и Юлия Пересильд полетят на Международную космическую станцию (МКС). Отмечалось, что отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю на аппарате «Союз МС-18».