Актриса Юлия Пересильд показала фото с подготовки к полету в космос

Российская актриса Юлия Пересильд показала фотографии с подготовки к полету в космос для съемок фильма «Вызов». Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На них можно увидеть саму артистку, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Все они одеты в скафандры.

«Наша первая совместная тренировка в составе экипажа: Шипенко/Шкаплеров/Пересильд. Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки», — написала Пересильд.

Она призналась, что никогда не понимала людей, которые радуются пятнице, потому что у актеров нет выходных — их субботы и воскресенья заняты спектаклями. «Теперь пятницу отмечаю криками: "Да! Ура! Ура! Мы прожили эту неделю"», — добавила артистка.

В мае стало известно, что Клим Шипенко и Юлия Пересильд полетят на Международную космическую станцию (МКС). Отмечалось, что отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю на аппарате «Союз МС-18».