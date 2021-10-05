Первый канал начал трансляцию запуска российских актеров в космос

Первый канал запустил трансляцию полета Пересильд и Шипенко в космос для съемок фильма

Первый канал начал прямую трансляцию с космодрома Байконур, откуда в 11:55 по московскому времени намечен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с российскими актерами на борту. Прямой эфир доступен на сайте канала и на YouTube.

Комментировать трансляцию будут телеведущий ведущий Владимир Познер и космонавт-испытатель Александр Мисуркин.

В состав «киноэкипажа» вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они полетят со станции вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Артисты будут находиться в космосе 12 дней, где они проведут съемки фильма «Вызов», после чего Пересильд и Шипенко отправятся на Землю, а Шкаплеров останется на Международной космической станции еще на полгода.

Киногруппу утвердила государственная комиссия под председательством гендиректора «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Глава госкорпорации также выступает одним из продюсеров фильма «Вызов».

Ранее член экипажа, российский космонавт Антон Шкаплеров, который возглавляет экспедицию Пересильд и Шипенко, дал интервью «Ленте.ру». По его словам, основная нагрузка по управлению кораблем ложится на него. В первом в истории полнометражном художественном фильме, который будет снят в космосе, Шкаплеров сыграет командира космического корабля, который доставит на станцию девушку-врача.