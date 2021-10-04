Юлия Пересильд рассказала о сложностях при подготовке к полету в космос

Актриса Пересильд: для меня была сложна теоретическая часть подготовки к полету в космос

Актриса Юлия Пересильд, которая будет участвовать в съемках фильма в открытом космосе, призналась, что испытывала трудности при освоении теоретической части подготовки к полету. Об этом она рассказала агентству «Москва».

«Для меня была очень сложна научная и теоретическая часть. Это то, с чего мы начали нашу подготовку. Когда я учила конструкцию транспортного пилотируемого корабля, мне она давалась очень тяжело — это огромное количество аббревиатур. Когда пошли испытания, было также сложно, но более интересно», — подчеркнула актриса.

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Кроме того, Пересильд отметила, что ее волнует, как полет скажется на ее внешности. «Я очень жду утро 6 октября. Утро и на Земле бывает непростым, посмотрим, что будет», — призналась актриса. По ее слвоам, космонавты поделились с актерами лайфхаками, как следить за внешностью в невесомости.

Ранее российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который возглавит экспедицию Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на корабле «Союз МС-19», рассказал в интервью «Ленте.ру», что кинематографисты готовятся по усеченной программе. Основная нагрузка по управлению кораблем ложится на него. В первом в истории человечества полнометражном художественном фильме, который будет снят в космосе, Шкаплеров сыграет командира космического корабля, который доставит на станцию девушку-врача.