Алла Пугачева поддержала собравшуюся в космос Юлию Пересильд

Эстрадная певица Алла Пугачева поддержала актрису Юлию Пересильд, собравшуюся в космос для съемок в фильме «Вызов». Артистка опубликовала обращение Пугачевой в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой», — сказала исполнительница. Она попросила Пересильд поскорее вернуться со съемок, добавив, что ее все очень ждут.

Сама актриса назвала Пугачеву большим человеком и добавила, что ей важна и приятна такая поддержка от звезды.

В мае стало известно, что для съемок новой картины режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетят на Международную космическую станцию (МКС). Отмечалось, что отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю на аппарате «Союз МС-18».