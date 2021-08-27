Актриса Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос для съемок фильма «Вызов»

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о тяжелой подготовке к полету в космос для съемок фильма «Вызов». Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Тренировки… выведение… спуск… в скафандрах… аммиачных масках… завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва… разбор полетов опытнейшими космонавтами… тысячи незнакомых слов… и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию… анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять», — написала артистка (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Она отметила, что каждый день перед ней встают новые задачи. По словам Пересильд, слово «тяжело» не подходит для описания этой работы, так как оно слишком обычное и легкое. Актриса заключила, что впереди ее ждет много учебы.

В мае стало известно, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетят на Международную космическую станцию (МКС). Отмечалось, что отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю на аппарате «Союз МС-18».

