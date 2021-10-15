МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за «Ю. А. Гагарина»

РИА Новости: МКС при тестах двигателей корабля «Ю. А. Гагарина» потеряла ориентацию

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей космического корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»), на котором режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд планируют вернуться на Землю, сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию НАСА.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег [из НАСА] — потеря ориентации», — сообщил Центру управления полетами (ЦУП) космонавт Антон Шкаплеров.

В ответ на это в ЦУПе заявили, что проводили тест системы управления движением (СУД) космического корабля «Союз МС-18».

Шипенко и Пересильд планируют вернуться на Землю 17 октября. На МКС режиссер и актриса принимают участие в съемках фильма «Вызов».