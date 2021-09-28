«Роскосмос» начал перестыковку «Ю.А. Гагарина» из-за «Вызова»

Началась перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».

Длительность автономного полета «Ю.А. Гагарина» в ходе перестыковки составит 40 минут. Операции по отводу и последующей стыковке транспортного пилотируемого корабля будут проводиться в ручном режиме. Данная перестыковка станет двадцатой в истории МКС.

Цель указанных мероприятий — освобождение стыковочного узла «Рассвета», к которому в октябре должен причалить корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемок фильма «Вызов», а также проверка работы стыковочного оборудования «Науки», к которой сначала пристыкуют «Союз МС-18», а затем — грузовой корабль «Прогресс МС-17».

В августе НАСА подтвердило, что незапланированное включение двигателей «Науки» после ее присоединения к российскому сегменту МКС привело к изменению общей ориентации в пространстве последней на 540 градусов (полтора полных оборота).