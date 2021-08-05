НАСА заявило об изменении ориентации МКС на 540 градусов из-за «Науки»

Незапланированное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» после его присоединения к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) привело к изменению общей ориентации в пространстве последней на 540 градусов (полтора полных оборота), заявляет НАСА.

В американском космическом агентстве отметили, что «космическая станция остается в хорошем состоянии, а системы работают нормально». «Самое важное, что максимальная угловая скорость и ускорение при изменении ориентации не приблизились к пределам безопасности для систем станции», — добавили в НАСА.

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В августе глава американского космического агентства заявил, что российский МЛМ и европейский робот-манипулятор European Robotic Arm (ERA) «помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и с учетом нашего продвижения в космос и на Марс».

29 июля РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщало, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в «Роскосмосе» назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

«Наука», в частности, получила дистанционно управляемый робот-манипулятор ERA, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА).