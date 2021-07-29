Российская «Наука» пристыковалась к МКС

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос» в Twitter.

Интеграция модуля в состав МКС займет около года.

«После его ввода в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода», — уверяют в госкорпорации.

На МКС МЛМ занял место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.

Пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с «Наукой» с космодрома Байконур состоялся 21 июля. Этот старт стал 111-м для данного носителя. «Наука» оказалась самой тяжелой полезной нагрузкой, выводимой «Протон-М» в космос. Предыдущий раз Россия запускала модуль для МКС 14 мая 2011 года (малый исследовательский «Рассвет»).