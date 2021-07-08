«Роскосмос» запустит «Науку» и затопит «Пирс»

Запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) запланирован на 21 июля, сообщает «Роскосмос».

«Резервные даты — 22 и 23 июля», — отмечают в госкорпорации.

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Согласно «Роскосмосу», на МКС «Наука» займет место модуля «Пирс», отстыковка которого и грузового корабля «Прогресс МС-16» намечена на 23 июля (при условии пуска 21 июля). «Вход в плотные слои атмосферы и дальнейшее затопление несгораемых элементов конструкции [грузового] корабля и модуля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана спустя 4 часа после расстыковки», — говорится в сообщении госкорпорации.

Стыковка «Науки» с МКС намечена на 29 июля.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам гендиректора, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».