Рогозин допустил передачу США российского сегмента МКС

«Роскосмос» после выхода из проекта Международной космической станции (МКС) допускает передачу Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) российского сегмента орбитальной лаборатории, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета», — сказал менеджер.

По словам Рогозина, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимо будет с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».

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В апреле менеджер заявил, что в качестве задела для строительства российской орбитальной станции будет использоваться Научно-энергетический модуль, изначально созданный для МКС.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.