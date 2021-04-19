МКС предрекли катастрофу из-за изношенности

Ситуация, связанная со старением конструкций Международной космической станции, приобретает катастрофический характер, и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов. Об этом предупредил вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает ТАСС.

«Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — предрек Борисов. Вице-премьер также заявил о необходимости строительства новой российской космической станции.

По словам Борисова, она может быть высокоорбитальной и располагаться выше МКС. При этом у России есть возможности самостоятельно построить такой масштабный объект, но при желании будут приглашены партнеры, отметил политик. Борисов добавил, что будущая станция может стать промежуточным пунктом для полетов к другим планетам.

В сентябре 2020 года на модуле «Звезда» российского сегмента МКС была зафиксирована утечка воздуха, из-за которой давление упало на 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов. Поиск и устранение неисправности занял больше месяца.

Следующая дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го, а в марте 2021 года экипаж сообщил на Землю об очередной трещине.