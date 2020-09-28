Утечка воздуха из российского сегмента МКС ускорилась в пять раз

Утечка воздуха из Международной космической станции (МКС) ускорилась в пять раз, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли. Как пишет Business Insider, утечки происходят на российском сегменте околоземной лаборатории.

«Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки возрос в два раза — до 540 граммов в сутки», — заявил собеседник российского агентства.

По его словам, в сентябре скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.

В «Роскосмосе» заявили агентству, что безопасности экипажа МКС ничего не угрожает.

Согласно информации Business Insider, в американском сегменте МКС утечки воздуха не найдено. Вероятными источниками потерь воздуха издание называет российские модули «Звезда» и (или) «Пирс». «Остается только два модуля, которые могли протечь: те, которые экипаж не проверял, потому что находился внутри них, наблюдая за остальной частью станции», — пишет Business Insider.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Главной оперативной группе управления российского сегмента МКС, делать выводы об источнике утечки воздуха на станции «преждевременно и некорректно», поскольку последняя может происходить во время включения американской служебной аппаратуры, которая была отключена во время проверки американского сегмента МКС.

В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к МКС, источником которой стало просверленное отверстие диаметром 1,5 миллиметра. Менеджер подчеркнул, что соответствующая дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты.