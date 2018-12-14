Результаты изучения дырки на «Союз МС-09» засекретят

Результаты исследований образцов герметика и микрометеоритной защиты, отобранных с обшивки бытового отсека корабля «Союз МС-09», могут быть засекречены, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в космической отрасли.

Образцы, которые были взяты российскими космонавтами во время выхода в открытый космос, будут отправлены на Землю, где их в течение недели изучит команда криминалистов ФСБ. Эксперты намерены выяснить, что стало причиной появления отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09». Отмечалось, что космонавтам, которые отрезали части обшивки, удалось собрать достаточно информации, необходимой для установления обстоятельств возникновения дырки. Слова о том, что результаты расследования могут засекретить, агентству подтвердил другой источник в отрасли.

В настоящий момент элементы защиты корабля хранятся на МКС. Криминалисты ФСБ сначала получат фотографии частей обшивки, а потом и сами элементы. Согласно данным агентства, в ракетно-космической отрасли «нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований».

Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность «Союза МС-09» в середине декабря. Космонавты вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, откуда в августе произошла утечка воздуха, а также осмотрели и сфотографировали отверстие в бытовом отсеке.

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