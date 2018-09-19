На МКС появятся специалисты по дыркам

Российские космонавты самостоятельно изучат обстоятельства появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09». Это будет сделано во время планового выхода в открытый космос 15 ноября 2018 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По итогам заседания специальной комиссии было решено провести подготовку экипажа, которые отправятся к бытовому отсеку «Союза». Космонавты вскроют теплоизоляционный слой и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до отверстия. Они проверят наличие герметика внутри корабля, что позволит определить, с какой стороны просверлили дырку и где она появилась — на Земле или в космосе. В настоящее время члены экипажа МКС получили инструкции и готовятся к будущей операции, которая продлится около двух часов.

По мнению российских специалистов, вероятность того, что отверстие просверлили на Земле, довольно мала. Самой комиссии не удалось определить причины появления дырки и найти предполагаемых виновников. Эксперты не выявили нарушения на заводе, где собирали «Союз МС-09». Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проделано в те 180 суток между тем, как «Союз» покинул цех в РКК «Энергии», и запуском на орбиту.

Об утечке воздуха на МКС сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 30 августа. Причиной неполадок оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции, космонавтам удалось оперативно его заделать.

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