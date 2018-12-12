Космонавты добрались до дыры в «Союзе»

Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до отверстия в обшивке «Союза МС-09» и приступили к его изучению. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

По словам Кононенко, дыра похожа на расползшегося паука. Она выглядит как темное пятно. Космонавт обнаружил отверстие под обшивкой, сделав надрез на листе противометеоритной защиты и отогнув его.

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Ему необходимо взять два соскоба с отверстия и извлечь образцы герметика. Кроме того, Кононенко должен заснять на видео и сфотографировать поврежденную зону.

Космонавты вышли в открытый космос в 19:00. Операция по вскрытию противометеоритной защиты корабля в космосе проводится впервые в истории.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 30 августа. Причина неполадок — отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие. Причины случившегося выясняются.

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