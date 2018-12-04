«Роскосмос» атаковали «враги России»

«Роскосмос» подвергся информационной атаке с целью создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации и помешать России вернуть лидерство в космосе, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. "Роскосмос" пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — сказал руководитель пресс-службы.

По словам Устименко, цель атаки — «лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету НАСА». Руководитель пресс-службы попросил общественность и СМИ с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности.

В ноябре в США «Роскосмосу» и его партнерам рекомендовали заняться созданием новой ракеты вместо демонстрации видеороликов на YouTube и необоснованных обвинений в адрес американской компании SpaceX и ее главы Илона Маска.

В том же месяце глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

В августе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что средства на погашение долгов «Центра Хруничева» выделит государство. В настоящее время кредитная нагрузка на это предприятие превышает 100 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

С 2014 года «Центру Хруничева» выдано кредитных средств в размере 65 миллиардов рублей, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет «Роскосмоса» допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.

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Рогозин, заняв должность главы «Роскосмоса», призвал предприятия госкорпорации найти применение ракете «Ангара», а также анонсировал переориентацию основных космических программ на «Центр Хруничева».

В частности, в июне чиновник подтвердил планы по прекращению производства носителей «Протон» в пользу ракет семейства «Ангара». Замена советских тяжелых ракет на российские грозит увеличением стоимости «Протона» в 2,5 раза.

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