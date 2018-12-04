В США пристыдили «Роскосмос» за «сказки»

«Роскосмосу» и его партнерам вместо демонстрации видеороликов на YouTube и необоснованных обвинений в адрес американской компании SpaceX и ее главы Илона Маска следовало бы создать новую ракету, полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.

Американское издание обратило внимание на заявление генерального директора российского «Центра Келдыша» (входит в «Роскосмос») Владимира Кошлакова, который, представляя в ролике, опубликованном на YouTube, облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой, заявил, что SpaceX использует старые технологии, а также опирается на помощь государства.

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«Когда в вашей стране летают ракеты и корабли, созданные полвека назад, вы не можете говорить, что другие страны используют "старые технологии". Кроме того, создайте двигатель (ядерную энергоустановку — прим. «Ленты.ру») и прекратите делать видео для YouTube, и мы поверим, что он когда-нибудь появится», — пишет Бергер.

В 2014 году НАСА выбрало компании SpaceX и Boeing для строительства пилотируемых космических кораблей CST-100 (Starliner) и Dragon 2 соответственно. Общая стоимость работ по их созданию оценивается в 4,2 миллиарда долларов для Boeing и 2,6 миллиарда долларов для SpaceX.

В настоящее время SpaceX является единственной в мире компанией, успешно реализовавшей многоразовые технологии в серийной ракете. Многочисленные аналогичные советские и российские проекты никогда не получали практического воплощения.

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