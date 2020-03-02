Дыры в «Союзах» заделают салфетками и клеем

Дыры в российских космических кораблях «Союз» смогут заделывать с помощью тканевых салфеток, пропитанных клеем. Подобный способ заклейки небольших дыр запатентовал производитель кораблей ракетно-космическая корпорация «Энергия», сообщает РИА Новости.

В документации, опубликованной Федеральной службой по интеллектуальной собственности, говорится, что данный метод герметизации подходит для устранения отверстий диаметром до десяти миллиметров. Его можно использовать при ликвидации отверстий, проделанных микрометеоритами, космическим мусором или в результате ошибочных действий экипажа.

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Основными материалами герметизации специалисты «Энергии» назвали тканевый материал, герметик и клей. Тканевую салфетку, пропитанную герметиком, следует протолкнуть в отверстие. Во время всей процедуры в закрытую брешь необходимо планомерно впрыскивать герметик. При необходимости рекомендуется покрыть поврежденную область обшивки корабля несколькими слоями клея. Этот способ опробовали на «Союзе МС-09», в обшивке которого обнаружили дыру в августе 2018 года — для ее устранения потребовался выход в открытый космос.

Образцы обшивки корабля «Союз МС-09», пробитой в августе 2018 года, были отправлены на Землю для изучения. Источник в космической отрасли заявил, что результаты расследования и причины образования дыры в космическом корабле будут засекречены.

Об утечке воздуха с пилотируемого корабля «Союз» в конце августа 2018 года заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Причиной инцидента, который произошел ночью и утром 30 августа, стало просверленное отверстие шириной 1,5 миллиметра. Чиновник подчеркнул, что на станции имелся ремонтный комплект, дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты. По мнению конструкторов, трещина могла возникнуть из-за столкновения корабля с микрометеоритом.

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