Утечка воздуха в российском сегменте МКС обнаружена

Место утечки воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружено. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса».

По словам представителя госкорпорации, место утечки нашли в служебном модуле «Звезда», в котором расположена научная аппаратура. «Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля», — говорится в сообщении «Роскосмоса». В настоящее время специалисты находятся в поиске конкретного места, из которого выходит воздух.

В «Роскосмосе» уточнили, что общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 миллиметра за 8 часов. В ближайшие дни причина снижения давления будет локализована, а герметичность станции восстановлена. Инцидент не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли рассказали, что утечка воздуха на МКС ускорилась в пять раз, до 1,4 килограмма в сутки. Это потребовало повторной изоляции экипажа. В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз». Тогда отверстие было загерметизировано с помощью тканевого материала и клея.