Россия затопит свой модуль МКС из-за «смертного приговора»

В ноябре 2020-го и феврале 2021-го российские космонавты выйдут в открытый космос для подготовки модуля «Пирс» отечественного сегмента Международной космической станции (МКС) к отсоединению от околоземной лаборатории, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление первого заместителя гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Сергея Романова.

«Второй выход по этой теме запланирован на февраль 2021 года, очень серьезный выход», — сказал Романов. По его словам, впоследствии в 2021 году космический корабль «Прогресс» вместе с модулем «Пирс» будут затоплены в Тихом океане. Романов напомнил, что вместо «Пирса» к МКС будет присоединен модуль «Наука», запуск которого к околоземной лаборатории назначен на апрель 2021 года.

В феврале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решивший списать многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», предназначенный для российского сегмента МКС, подпишет себе «смертный приговор».

В марте 2019 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что «Наука» после замены оригинальных топливных баков емкостями разгонного блока «Фрегат» не сможет стать базовым блоком возможной российской национальной околоземной станции после закрытия МКС.

В апреле 2018 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко заявлял, что «Наука» достроена и до конца 2018 года будет отправлена на космодром Байконур. «Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года», — отмечал менеджер.

В марте того же года стало известно, что «Наука» получит топливные баки разгонного блока «Фрегат», поскольку «старые баки прочистить невозможно, и это не имеет смысла, потому что, кроме проблем с засором, они 18 лет назад были изготовлены с нарушениями и имеют микротрещины».

«Наука» строится Центром Хруничева, самым проблемным предприятием «Роскосмоса», с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. «Наука» должна была стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.