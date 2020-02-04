Рогозин пообещал «смертный приговор» списывающим «Науку» после реновации

Решивший списать многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», предназначенный для российского сегмента Международной космической станции (МКС), подпишет себе «смертный приговор», передает

ТАСС заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По его словам, МЛМ является готовой машиной. «Поэтому любой человек, который подпишет решение об отставке МЛМ от старта или о старте МЛМ, возьмет на себя большую личную ответственность», — пообещал менеджер, добавив, что новая команда «Роскосмоса» готова идти на такой риск.

Рогозин добавил, что с МЛМ была «фактически проведена реновация». «Здесь нужно понимать, что это копия модуля, который в 1998 году был направлен на МКС. Оборудование давно морально устарело. Пришлось менять клапаны двигателей, приборы и многое другое», — отметил чиновник.

По его словам, «в ноябре запустить модуль вряд ли получится». «Если он прибудет на Байконур в марте, минимум семь месяцев потребуется для электроиспытаний. Я думаю, что запуск будет в конце 2020 — начале 2021 года», — сказал глава госкорпорации.

Материалы по теме Не прощай их, Юра Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику

В апреле 2018 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко заявлял, что «Наука» достроена и до конца 2018 года будет отправлена на космодром Байконур. «Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года», — отмечал менеджер.

«Наука» строится Центром Хруничева с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. «Наука» должна стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!