«Роскосмос» назвал «нетрадиционных партнеров» вместо США и Европы

«Роскосмос» продолжит сотрудничество с «традиционными партнерами» из стран Европы, Америки и Азии, одновременно проводя поиск новых, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор «Главкосмоса» (оператор внешнеэкономической деятельности госкорпорации) Дмитрий Лоскутов.

«Планируем расширить перечень стран-партнеров за счет таких регионов, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка», — сказал топ-менеджер.

По словам гендиректора, российские специалисты готовы оказать заинтересованным сторонам необходимую помощь в создании, отправке и стыковке с Международной космической станцией (МКС) национальных модулей. Лоскутов заявил, что в «Главкосмосе» «фиксируют интерес зарубежных партнеров» к таким российским проектам, как ракеты «Союз-5» и «Енисей», семейство носителей «Ангара» и пилотируемый корабль «Федерация».

Гендиректор также заявил, что выведение к МКС трех модулей («Наука», стыковочного и научно-энергетического модулей) обеспечит полную автономность российского сегмента станции.

Последнее заявление Лоскутова противоречит сообщению источника РИА Новости, согласно которому многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после замены оригинальных топливных баков емкостями разгонного блока «Фрегат» не сможет стать базовым блоком российской национальной околоземной станции.

В июне сообщалось, что «Роскосмос» скроет правду о неработающих российских спутниках.

Ранее в том же месяце стало известно, что инвесторы из ОАЭ выделят госкорпорации денежные средства для реконструкции «Гагаринского старта» на космодроме Байконур. С этой площадки 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

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В апреле 2018 года генеральный директор «Центра Хруничева» Алексей Варочко заявлял, что «Наука» достроена и до конца 2018 года будет отправлена на космодром Байконур. «Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года», — отмечал менеджер.

«Наука» строится «Центром Хруничева» с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007-м, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. «Наука» должна стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.

В настоящее время запуск «Науки» намечен на конец 2020 года.

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