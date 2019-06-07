Арабы дали денег на ремонт «Гагаринского старта»

Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ подпишут соглашение с «Роскосмосом» о выделении денежных средств для реконструкции «Гагаринского старта» на космодроме Байконур, передает «Интерфакс» заявление генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Это около 90 миллионов долларов (более 5,8 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру») — сумма, которая как раз достаточна для того, чтобы в короткий срок привести в порядок эту стартовую позицию, восстановить полностью ее работоспособность уже под новую ракету», — сказал менеджер.

По его словам, перспективы «Гагаринского старта», который гендиректор назвал легендой, были «предметом особых переживаний всей нашей отрасли».

Рогозин отметил, что с января 2020 года на Байконуре останется только одна стартовая позиция для ракет семейства Р-7, что «очень рискованно». «Ну, техника есть техника: мы знаем, что были аварии, и будут, к сожалению, аварии — крайне важно иметь вторую резервную позицию», — заявил глава госкорпорации.

В апреле источник на Байконуре сообщил, что ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта».

В том же месяце стало известно, что ОАЭ планируют купить у России два места на пилотируемом корабле «Союз МС» для отправки на орбиту двух астронавтов. Первый гражданин ОАЭ отправится в космос осенью.

Весной прошлого года сообщалось, что «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу «Гагаринского старта» (площадки 1), являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур.

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В марте 2018-го ЦЭНКИ сообщал о консервации к 2023 году пусковой установки №24 площадки 81. Полностью прекратить эксплуатацию «Протон-М» на Байконуре планируется в 2025 году.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

В настоящее время с пусковой площадки стартуют ракеты «Союз-ФГ», получающие украинскую систему управления. Данные носители будут заменены на «Союз-2», которые запускаются с площадки 31.

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