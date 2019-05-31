НАСА лишит «Роскосмос» последних денег

НАСА получило право с октября 2019 года заниматься космическим туризмом. Соответствующая возможность предусматривается бюджетом американского космического агентства на 2020 финансовый год.

Доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) планируется осуществлять на американских пилотируемых кораблях в рамках коммерческого использования околоземной орбиты.

В мае Пентагон ограничил с 2023 года использование российских ракет и участие российской стороны в запусках американских коммерческих спутников.

В том же месяце генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась «за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся в определенный момент монополии по доставке людей и грузов на МКС». Новый источник финансирования менеджер предложил искать путем «активизации международного сотрудничества по пилотируемым программам на других направлениях».

Материалы по теме Не прощай их, Юра Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику

В марте состоялся первый полет (в беспилотном режиме) к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX. Второй американский пилотируемый корабль Boeing Starliner начнет полеты в текущем году.

В июне 2018 года между «Роскосмосом» и Космическим центром Мохаммеда бин Рашида подписано предварительное соглашение о подготовке астронавта ОАЭ и его дублера для полета на корабле «Союз МС» к МКС в апреле 2019 года. В настоящее время данная миссия перенесена на осень

До октября 2019 года НАСА не имело права заниматься космическим туризмом. Монополистом на данном сегменте рынка считался «Роскосмос», который в 2001-2009 годах отправил на МКС семь туристов.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!