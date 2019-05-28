«Роскосмос» признал финансирование российской пилотируемой космонавтики США

Российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась за счет сотрудничества с американской стороной, сообщил РИА Новости генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Несмотря на высокие расходы, эта сфера (пилотируемая космонавтика) не является сугубо затратной, она может косвенно окупаться. Долгое время это происходило за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся в определенный момент монополии по доставке людей и грузов на МКС (Международную космическую станцию). Эта ситуация сохраняется по сей день, но понятно, что она временная», — сказал Рогозин.

По его словам, «по мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему, нам важно активизировать международное сотрудничество по пилотируемым программам на других направлениях».

В марте состоялся первый полет (в беспилотном режиме) к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.

В июне 2018 года между «Роскосмосом» и Космическим центром Мохаммеда бин Рашида подписано предварительное соглашение о подготовке астронавта ОАЭ и его дублера для полета на корабле «Союз МС» к МКС в апреле 2019 года. В настоящее время данная миссия перенесена на осень.

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В сентябре 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно российскими кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС». Сумма, которую США заплатили России за космические транспортные услуги, составляет около трех миллиардов долларов. В настоящее время цена одного места для астронавта в «Союз МС» составляет 82 миллиона долларов.

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