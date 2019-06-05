Недовыведению мощнейшего спутника России нашли причину

Российский спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту из-за ошибочного вектора тяги его апогейного двигателя (обеспечивает перемещение с геопереходной орбиты на геостационарную), выданного после отделения космического аппарата от разгонного блока «Бриз-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«После отделения от разгонного блока апогейный двигатель "Ямал-601" выдал ошибочный вектор тяги, который невозможно было компенсировать двигателями малой тяги спутника. Двигатель был отключен», — сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что апогейный двигатель изготовлен французской стороной (компанией Airbus), а российская сторона не имеет отношения к нештатной ситуации.

Как сообщает агентство, компания Thales Alenia Space примет решение о способе довыведения «Ямала-601» на рабочую орбиту до 6 июня. В качестве возможных вариантов планируется задействовать двигатели малой тяги и (или) его маршевый двигатель. «В любом случае это не повлечет никаких последствий для срока его [спутника] активного существования [15 лет], предусмотренного контрактом, и для его миссии», — уверены в компании.

4 июня компания-оператор «Газпром космические системы» сообщила о необходимости дополнительных проверок апогейного двигателя спутника «Ямал-601», которые инициировала Thales Alenia Space.

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Космический аппарат «Ямал-601» запущен на околоземную орбиту 30 мая с космодрома Байконур при помощи тяжелой ракеты «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М».

В апреле европейская компания Thales Alenia Space France завершила создание «Ямала-601».

«Ямал-601» должен отличаться самой большой пропускной способностью (30 гигабит в секунду) среди всех российских спутников связи. Космический аппарат призван заменить спутник «Ямал-202» в С-диапазоне.

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