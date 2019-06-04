Самый мощный спутник России забарахлил

Российский спутник «Ямал-601» испытывает проблемы с двигательной установкой, сообщили РИА Новости в компании-операторе «Газпром космические системы».

«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет», — отметил оператор.

По информации источника агентства, проблемы связаны с двигателем S400 (после первого включения для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту обнаружены ошибки в его работе), произведенным Airbus в Германии. В ближайшее время возможно принятие решения об использовании других двигателей спутника для его довыведения на целевую орбиту.

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Космический аппарат «Ямал-601» запущен на околоземную орбиту в мае.

В апреле европейская компания Thales Alenia Space France завершила создание «Ямал-601».

В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

«Ямал-601» должна отличать самая большая пропускная способность (30 гигабит в секунду) среди всех российских спутников связи. Космический аппарат призван заменить спутник «Ямал-202» в С-диапазоне.

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