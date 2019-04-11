ОАЭ захотели купить у России «Союз» для полета своих космонавтов

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз» для отправки на орбиту двоих космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева. Предполагается, что полет состоится через два года.

По словам Крикалева, для осуществления этих планов нужно будет собрать корабль, не привязанный к российской пилотируемой программе. «Речь идет о закупке у нас корабля "Союз", то есть двух мест в нем, поскольку по закону, командиром корабля "Союз" должен быть гражданин России», — уточнил он и добавил, что в настоящее время ведутся переговоры. «Будет ли этот полет две недели или месяц — это вопрос обсуждения», — сказал представитель «Роскосмоса».

Первый гражданин ОАЭ отправится в космос на российском космическом корабле «Союз» осенью этого года. Он проведет на орбите восемь дней. Изначально полет был запланирован на весну, но из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре сроки пришлось сдвинуть.

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