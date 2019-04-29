ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»

ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.

«Стороны несколько раз обсуждали варианты сотрудничества и вклады сторон в модернизацию пусковой установки, однако на сегодняшний день к соглашению не пришли — специалисты ОАЭ, которые должны выступить основным спонсором проекта реконструкции, считают его слишком дорогим», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ОАЭ не до конца понимают свою выгоду от участия в модернизации пусковой площадки, которая может потребовать до трех миллиардов рублей. Источник добавил, что «консультации будут продолжены».

Собеседник агентства рассказал, что в случае выделения финансирования модернизация «Гагаринского старта» займет от полутора до двух лет. «Такие работы на площадке 31 космодрома Байконур были проведены в 2004-2005 годах и заняли более полутора лет. Примерно на такие же сроки можно рассчитывать и в случае принятия положительного решения о реконструкции площадки 1 космодрома Байконур», — сказал источник.

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В «Роскосмосе» агентству подтвердили продолжающиеся переговоры между сторонами.

В апреле стало известно, что ОАЭ планируют купить у России два места на пилотируемом корабле «Союз» для отправки на орбиту двоих астронавтов. Первый гражданин ОАЭ отправится в космос осенью.

В мае 2018 года сообщалось, что «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу «Гагаринского старта» (площадки 1), являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур.

В марте 2018 года ЦЭНКИ сообщал о консервации к 2023 году пусковой установки №24 площадки 81. Полностью прекратить эксплуатацию «Протонов» на Байконуре планируется в 2025 году.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

В настоящее время с пусковой площадки стартуют ракеты «Союз-ФГ», получающие украинскую систему управления. Данные носители заменят ракеты «Союз-2», которые запускаются с площадки 31.

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