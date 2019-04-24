Boeing выловил Starliner из воды

Компания Boeing провела испытания, в ходе которых имитировалось спасение пилотируемого космического корабля Starliner из воды в сложных условиях. Соответствующее видео размещено в Twitter.

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Протестированная система, как отмечается в подписи к одному из роликов, позволяет эвакуировать экипаж спускаемой капсулы даже в перевернутом положении.

20 апреля в ходе огневых испытаний двигателей пилотируемого корабля Crew Dragon произошел взрыв.

В сентябре 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

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