В Минобороны предупредили о трудностях с российскими спутниками

Российская система контроля космического пространства (СККП) обнаружила восемь случаев разрушения космических аппаратов на орбите Земли в 2018 году, хотя ранее регистрировались единичные случаи, сообщается в тезисах доклада специалистов Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС, представленных на конференции «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы».

«В связи с вышеизложенным выполнение задачи по обеспечению безопасности полетов отечественных космических аппаратов на орбитах в складывающихся условиях в ближайшее десятилетие может быть сильно затруднено», — полагают эксперты.

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В докладе отмечается, что с 2015 года общемировое число пусков выросло в два раза, а к концу 2018 года СККП сопровождала свыше 8 тысяч объектов в околоземном пространстве, из которых только 2,5 тысячи являлись действующими спутниками.

Согласно данным Космического центра имени Джонсона (США), по состоянию на 31 декабря 2014 года на околоземных орбитах находится 16906 объектов, среди которых 3881 — действующие и неработающие спутники. Лидирует по количеству мусора Россия (с учетом СССР) с 6351 объектом, на втором месте США (5038 аппаратов), на третьем — Китай (3756 объектов).

Согласно данным ЦНИИмаш (Россия), к тому же времени на околоземных орбитах находится 17119 объектов, включая 1321 действующих космических аппаратов. При этом 6260 объектов принадлежат России, 4555 — США и 3632 — Китаю. США лидируют среди действующих космических аппаратов (417 объектов), на втором месте — Россия (с 130 космическими аппаратами), а на третьем — Китай (129 объектов).

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