Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео

ExoAnalytic Solutions Videos / YouTube

Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается, находясь на околоземной орбите. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал канал ExoAnalytic Solutions Videos.

На видео заметно отделение от спутника нескольких фрагментов. Разрушение Intelsat 29e, зафиксированное в ролике, длилось около четырех часов. После этого космический аппарат увеличил скорость дрейфа с 0,5 градуса в сутки до 1 градуса в сутки.

Оператор спутника признал проблемы с космическим аппаратом. Среди причин, которые могли привести к неполадкам, рассматривается столкновение с космическим мусором или воздействие микрометеорита.

В настоящее время люксембургский оператор Intelsat и американская компания-производитель Boeing предпринимают попытки восстановить связь со спутником.

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В апреле сообщалось, что обломки индийского космического аппарата Microsat-R угрожают российской орбитальной спутниковой группировке «Канопус-В».

Перебои в работе Intelsat 29e впервые замечены 7 апреля, когда стало известно о повреждении двигательной установки спутника, спровоцировавшей утечку топлива. Intelsat 29e запущен в январе 2016 года ракетой Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Планируемый срок службы космического аппарата составляет 15 лет.

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